Из-за российской атаки несколько районов Киева остались без отопления: подробности

Отопление.

Дополнено новыми материалами

Из-за ночной российской атаки в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском.

"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью и утром армия РФ нанесла комбинированные удары Киеву. По состоянию на 08:30 известно о шести жертвах атаки. В Днепровском районе возник пожар в девятиэтажном доме, где погибли два человека. Кроме того, четверо жертв на Святошино.