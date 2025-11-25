- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 897
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за российской атаки несколько районов Киева остались без отопления: подробности
Коммунальные службы уже устраняют последствия российской атаки.
Из-за ночной российской атаки в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения в нескольких районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском.
"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ночью и утром армия РФ нанесла комбинированные удары Киеву. По состоянию на 08:30 известно о шести жертвах атаки. В Днепровском районе возник пожар в девятиэтажном доме, где погибли два человека. Кроме того, четверо жертв на Святошино.