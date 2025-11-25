- Дата публикации
Последствия ночной атаки на Киев: повреждена железнодорожная станция
Ночная атака на столицу привела к повреждению железнодорожной станции; В настоящее время местные жители публикуют последствия обстрелов в социальных сетях.
В результате ночной российской атаки на столицу Украины зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта. По предварительной информации, во вражеский обстрел попала железнодорожная станция на Дарнице.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Ожидается официальное уведомление.
В настоящее время детали обстоятельств атаки, масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших или жертвах неизвестны.
Напомним, ночью против 25 ноября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Киеву, применив «Кинжалы», «Калибры» и ударные беспилотники. В столице были зафиксированы попадания в многоэтажки в ряде районов, масштабные разрушения, пожары и перебои с теплоснабжением. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек, еще более десятка получили ранения, среди них ребенок. Спасатели ликвидировали пожары и продолжают разбор завалов и поиск возможных пострадавших.