Последствия ночной атаки на Киев: повреждена железнодорожная станция

Обстрел Киева / © ТСН.ua

В результате ночной российской атаки на столицу Украины зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта. По предварительной информации, во вражеский обстрел попала железнодорожная станция на Дарнице.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Ожидается официальное уведомление.

В настоящее время детали обстоятельств атаки, масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших или жертвах неизвестны.

Напомним, ночью против 25 ноября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Киеву, применив «Кинжалы», «Калибры» и ударные беспилотники. В столице были зафиксированы попадания в многоэтажки в ряде районов, масштабные разрушения, пожары и перебои с теплоснабжением. В результате удара погибли по меньшей мере шесть человек, еще более десятка получили ранения, среди них ребенок. Спасатели ликвидировали пожары и продолжают разбор завалов и поиск возможных пострадавших.