Жители атакованного дома в Киеве сделали "канаты" из одеял, чтобы спастись

Киевляне сделали «канаты» из одеял и простыней, чтобы спастись из поврежденного дома

Реклама

Дополнено новыми материалами

Из-за атаки на Киев 25 ноября жители поврежденного дома в Днепровском районе пытались спастись с помощью самодельных «канатов», которые мастерили из одеял и простыней.

Об этом сообщил телеканал «Киев24».

Хотя экстренные службы вовремя приехали на место атаки по дому в Днепровском районе, пламя и дым затрудняли проход для работников ГСЧС на верхние этажи.

Реклама

Конструкцию из одеял и простыней сделал пан Руслан. К счастью, людям не пришлось ею воспользоваться. Спасатели все же помогли эвакуировать жителей собственными силами.

«До седьмого этажа можно было перелезть, чтобы не сгореть. У нас вариантов не было. Пошел такой огонь и дым, что невозможно было выйти в двери. Мы закрывали все, что можно было закрыть. Забрали соседей к себе с ребенком и кричали, чтобы хотя бы ребенка спустить», — поделился пережитым пан Руслан.

Напомним, в ночь на 25 ноября войска РФ осуществили массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев. По последним данным, в результате ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре погибли шестеро людей и пострадали 14 человек, среди которых один ребенок. Попадания и разрушения зафиксированы в пяти районах: Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском. Наибольшие повреждения получили многоэтажки в Печерском и Днепровском районах, где вспыхнули пожары.

Из-за атаки в Киеве введены экстренные отключения света и ограничено теплоснабжение в нескольких районах.