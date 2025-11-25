- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2054
- Время на прочтение
- 2 мин
Жители атакованного дома в Киеве сделали "канаты" из одеял, чтобы спастись
Из-за мощного огня и дыма после удара в Киеве жители одного из домов смастерили самодельные «канаты» для эвакуации с высоты.
Из-за атаки на Киев 25 ноября жители поврежденного дома в Днепровском районе пытались спастись с помощью самодельных «канатов», которые мастерили из одеял и простыней.
Об этом сообщил телеканал «Киев24».
Хотя экстренные службы вовремя приехали на место атаки по дому в Днепровском районе, пламя и дым затрудняли проход для работников ГСЧС на верхние этажи.
Конструкцию из одеял и простыней сделал пан Руслан. К счастью, людям не пришлось ею воспользоваться. Спасатели все же помогли эвакуировать жителей собственными силами.
«До седьмого этажа можно было перелезть, чтобы не сгореть. У нас вариантов не было. Пошел такой огонь и дым, что невозможно было выйти в двери. Мы закрывали все, что можно было закрыть. Забрали соседей к себе с ребенком и кричали, чтобы хотя бы ребенка спустить», — поделился пережитым пан Руслан.
Напомним, в ночь на 25 ноября войска РФ осуществили массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев. По последним данным, в результате ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре погибли шестеро людей и пострадали 14 человек, среди которых один ребенок. Попадания и разрушения зафиксированы в пяти районах: Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском. Наибольшие повреждения получили многоэтажки в Печерском и Днепровском районах, где вспыхнули пожары.
Из-за атаки в Киеве введены экстренные отключения света и ограничено теплоснабжение в нескольких районах.