ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
463
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Киева: власти назвали количество пострадавших

Этой ночью в столице погибли по меньшей мере шесть человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

В результате ночной и утренней атаки на Киев 25 ноября возросло количество пострадавших. По состоянию на 09:25 известно о 14 травмированных. Кроме того, шесть человек погибли.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"14 пострадавших в столице в результате атаки врага. Восьмерых людей медики госпитализировали, в частности, одного ребенка", - проинформировал городской голова.

По данным медиков, другим травмированным оказали помощь на месте или амбулаторно.

Как сообщалось, в Киеве количество погибших из-за удара РФ стремительно возросло. Известно о шести жертвах атаки. В частности, два человека погибли из-за удара по дому в Днепровском районе. Кроме того, четыре жертвы – на Святошино.

Напомним, утром во время воздушной тревоги РФ запустила "Кинжалы" Киеву. Произошли мощные взрывы. Также в направлении города летели беспилотники и крылатые ракеты.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
463
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie