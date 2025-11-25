Массированный обстрел Киева: власти назвали количество пострадавших

Киев. / © Associated Press

В результате ночной и утренней атаки на Киев 25 ноября возросло количество пострадавших. По состоянию на 09:25 известно о 14 травмированных. Кроме того, шесть человек погибли.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"14 пострадавших в столице в результате атаки врага. Восьмерых людей медики госпитализировали, в частности, одного ребенка", - проинформировал городской голова.

По данным медиков, другим травмированным оказали помощь на месте или амбулаторно.

Как сообщалось, в Киеве количество погибших из-за удара РФ стремительно возросло. Известно о шести жертвах атаки. В частности, два человека погибли из-за удара по дому в Днепровском районе. Кроме того, четыре жертвы – на Святошино.

Напомним, утром во время воздушной тревоги РФ запустила "Кинжалы" Киеву. Произошли мощные взрывы. Также в направлении города летели беспилотники и крылатые ракеты.

