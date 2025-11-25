Мешканці атакованого будинку в Києві зробили "канати" з ковдр, щоби врятуватись

Кияни зробили «канати» з ковдр і простирадл, щоб врятувалися з пошкодженого будинку / © "Київ24"

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через атаку на Київ 25 листопада мешканці пошкодженого будинку у Дніпровському районі намагалися врятуватися за допомогою саморобних «канатів», які майстрували з ковдр та простирадл.

Про це повідомив телеканал «Київ24».

Хоча екстрені служби вчасно приїхали на місце атаки по будинку у Дніпровському районі, полум’я та дим ускладнювали прохід для працівників ДСНС на верхні поверхи.

Реклама

Конструкцію з ковдр та простирадл зробив пан Руслан. На щастя, людям не довелось нею скористатись. Рятувальники все ж допомогли евакуювати мешканців власними силами.

«До сьомого поверху можна було перелізти, щоб не згоріти. У нас варіантів не було. Пішов такий вогонь і дим, що неможливо було вийти в двері. Ми закривали все, що можна було закрити. Забрали сусідів до себе з дитиною і кричали, щоб хоча б дитину спустити», — поділився пережитим пан Руслан.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада війська РФ здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ. За останніми даними, внаслідок ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі загинули шестеролюдей та постраждали 14 осіб, серед яких одна дитина. Влучання та руйнування зафіксовані у п’яти районах: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському. Найбільші пошкодження отримали багатоповерхівки у Печерському та Дніпровському районах, де спалахнули пожежі.

Через атаку в Києві запроваджено екстрені відключення світла та обмежено теплопостачання у кількох районах.