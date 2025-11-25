ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2285
Час на прочитання
1 хв

Мешканці атакованого будинку в Києві зробили "канати" з ковдр, щоби врятуватись

Через потужний вогонь та дим після удару в Києві жителі одного з будинків змайстрували саморобні «канати»для евакуації з висоти.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кияни зробили «канати» з ковдр і простирадл, щоб врятувалися з пошкодженого будинку

Кияни зробили «канати» з ковдр і простирадл, щоб врятувалися з пошкодженого будинку / © "Київ24"

Доповнено додатковими матеріалами

Через атаку на Київ 25 листопада мешканці пошкодженого будинку у Дніпровському районі намагалися врятуватися за допомогою саморобних «канатів», які майстрували з ковдр та простирадл.

Про це повідомив телеканал «Київ24».

Хоча екстрені служби вчасно приїхали на місце атаки по будинку у Дніпровському районі, полум’я та дим ускладнювали прохід для працівників ДСНС на верхні поверхи.

Конструкцію з ковдр та простирадл зробив пан Руслан. На щастя, людям не довелось нею скористатись. Рятувальники все ж допомогли евакуювати мешканців власними силами.

«До сьомого поверху можна було перелізти, щоб не згоріти. У нас варіантів не було. Пішов такий вогонь і дим, що неможливо було вийти в двері. Ми закривали все, що можна було закрити. Забрали сусідів до себе з дитиною і кричали, щоб хоча б дитину спустити», — поділився пережитим пан Руслан.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада війська РФ здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ. За останніми даними, внаслідок ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі загинули шестеролюдей та постраждали 14 осіб, серед яких одна дитина. Влучання та руйнування зафіксовані у п’яти районах: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському. Найбільші пошкодження отримали багатоповерхівки у Печерському та Дніпровському районах, де спалахнули пожежі.

Через атаку в Києві запроваджено екстрені відключення світла та обмежено теплопостачання у кількох районах.

Дата публікації
Кількість переглядів
2285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie