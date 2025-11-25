- Дата публикации
Комбинированный удар РФ по Киеву и области: ужасные кадры разрушений
Из-за удара РФ по Киеву есть значительные разрушения и, к сожалению, погибшие.
Во вторник, 25 ноября, армия РФ обстреляла Киев и область. В частности, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
ТСН.ua собрал фото и видео последствий удара РФ по Киеву.
Разрушение из-за удара РФ по Киеву
Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В частности, есть попадание в 22-этажку.
Как сообщили в ГСЧС:
Святошинский район — в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.
Печерский и Днепровский район — продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.
Последствия российских обстрелов Киевщины
Ночью 25 ноября армия РФ враг в очередной раз ударила по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам. В частности, в Белой Церкви в результате вражеской атаки повреждения получил 4-этажный жилой дом, из него эвакуированы 46 человек. Еще четыре дома разрушены полностью.
К сожалению, есть погибший человек. Пострадал также 14-летний ребенок.
Продолжается разбор конструкций жилых домов, расположенных рядом.
Как мы писали ранее, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
По состоянию на 08:30 утра количество погибших выросло до шести человек. Травмировались девять человек, среди них один ребенок. Госпитализированы трое взрослых.