Комбинированный удар РФ по Киеву и области: ужасные кадры разрушений

Удар по Киеву 25 ноября

Реклама

Во вторник, 25 ноября, армия РФ обстреляла Киев и область. В частности, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

ТСН.ua собрал фото и видео последствий удара РФ по Киеву.

Разрушение из-за удара РФ по Киеву

Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В частности, есть попадание в 22-этажку.

Реклама

Как сообщили в ГСЧС:

Святошинский район — в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

Печерский и Днепровский район — продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

Дата публикации 09:38, 25.11.25 Количество просмотров 31 Кадры разрушений из-за удара РФ по Киеву

Удар по Киеву 25 ноября

Удар по Киеву 25 ноября

Удар по Киеву 25 ноября

Удар по Киеву 25 ноября

Удар по Киеву 25 ноября

Удар по Киеву 25 ноября

Последствия российских обстрелов Киевщины

Ночью 25 ноября армия РФ враг в очередной раз ударила по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам. В частности, в Белой Церкви в результате вражеской атаки повреждения получил 4-этажный жилой дом, из него эвакуированы 46 человек. Еще четыре дома разрушены полностью.

К сожалению, есть погибший человек. Пострадал также 14-летний ребенок.

Продолжается разбор конструкций жилых домов, расположенных рядом.

Реклама

Обстрел Киевщины 25 ноября

Обстрел Киевщины 25 ноября

Обстрел Киевщины 25 ноября

Обстрел Киевщины 25 ноября

Обстрел Киевщины 25 ноября

Как мы писали ранее, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

По состоянию на 08:30 утра количество погибших выросло до шести человек. Травмировались девять человек, среди них один ребенок. Госпитализированы трое взрослых.