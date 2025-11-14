ТСН в социальных сетях

Киев: ночной террор в фото

В Киеве воздушная тревога продолжалась более пяти часов — известно о трех погибших и пострадавших.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне массированно атаковали Киев

В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву — погибли три человека, среди пострадавших — дети. Также под атакой дронов и ракет находилась Киевщина.

«25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них — ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте», — отметил он.

Попадание ударных дронов фиксируют в многоэтажках в нескольких районах столицы. В общей сложности повреждено около 30 жилых домов.

В восьми районах столицы повреждены также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и машины.

Из-за атаки в столице были повреждены участки тепловых сетей. В некоторых жилых домах отсутствует теплоснабжение.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная побывала на местах прилетов. Фото смотрите ниже.

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия вражеского удара

Последствия вражеского удара

Ночная атака РФ на Киев

Ночная атака РФ на Киев

Последствия обстрела столицы

Последствия обстрела столицы

