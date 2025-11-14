- Дата публикации
Киев: ночной террор в фото
В Киеве воздушная тревога продолжалась более пяти часов — известно о трех погибших и пострадавших.
В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву — погибли три человека, среди пострадавших — дети. Также под атакой дронов и ракет находилась Киевщина.
«25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них — ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте», — отметил он.
Попадание ударных дронов фиксируют в многоэтажках в нескольких районах столицы. В общей сложности повреждено около 30 жилых домов.
В восьми районах столицы повреждены также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и машины.
Из-за атаки в столице были повреждены участки тепловых сетей. В некоторых жилых домах отсутствует теплоснабжение.
Корреспондент ТСН Наталья Нагорная побывала на местах прилетов. Фото смотрите ниже.