Киев: ночной террор в фото

Россияне массированно атаковали Киев

В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву — погибли три человека, среди пострадавших — дети. Также под атакой дронов и ракет находилась Киевщина.

«25 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них — ребенок 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте», — отметил он.

Попадание ударных дронов фиксируют в многоэтажках в нескольких районах столицы. В общей сложности повреждено около 30 жилых домов.

В восьми районах столицы повреждены также медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и машины.

Из-за атаки в столице были повреждены участки тепловых сетей. В некоторых жилых домах отсутствует теплоснабжение.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная побывала на местах прилетов. Фото смотрите ниже.

Последствия атаки

Последствия вражеского удара

Ночная атака РФ на Киев