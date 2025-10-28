Обстрел Киева 22 октября: количество жертв возросло

Удар по Киеву 22 октября

Реклама

Число жертв из-за обстрела Киева 22 октября возросло. В больнице скончался еще один человек.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В больнице скончалась пострадавшая женщина и находившаяся в тяжелом состоянии после вражеского обстрела столицы 22 октября», — говорится в сообщении.

Реклама

Всего атака унесла жизни 3 жителей Киева.

Как мы сообщали ранее, ночью 22 октября РФ массированно ударила по Киеву. Были попадания в нескольких районах. По меньшей мере, два человека, как отмечалось сначала, погибли.

Последствия фиксировались в Днепровском, Печерском и Дарницком районах. Детали – в материале.