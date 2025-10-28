- Дата публикации
Обстрел Киева 22 октября: количество жертв возросло
В результате ударов РФ по Киеву 22 октября погибли три человека.
Число жертв из-за обстрела Киева 22 октября возросло. В больнице скончался еще один человек.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В больнице скончалась пострадавшая женщина и находившаяся в тяжелом состоянии после вражеского обстрела столицы 22 октября», — говорится в сообщении.
Всего атака унесла жизни 3 жителей Киева.
Как мы сообщали ранее, ночью 22 октября РФ массированно ударила по Киеву. Были попадания в нескольких районах. По меньшей мере, два человека, как отмечалось сначала, погибли.
Последствия фиксировались в Днепровском, Печерском и Дарницком районах. Детали – в материале.