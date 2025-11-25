Комбінований удар РФ по Києву та області: жахливі кадри руйнувань

Удар по Києву 25 листопада

У вівторок, 25 листопада, армія РФ обстріляла Київ та область. Зокрема, є пошкодження цивільної інфраструктури.

ТСН.ua зібрав фото та відео наслідків удару РФ по Києву.

Руйнування через удар РФ по Києву

Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Зокрема, є влучання у 22-поверхівку.

Як повідомили у ДСНС:

Святошинський район — внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.

Печерський та Дніпровський район — триває розбирання конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

Кадри руйнувань через удар РФ по Києву

Удар по Києву 25 листопада / © ДСНС

Удар по Києву 25 листопада / © ДСНС

Удар по Києву 25 листопада / © ДСНС

Удар по Києву 25 листопада / © ДСНС

Удар по Києву 25 листопада / © ДСНС

Удар по Києву 25 листопада / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки російського обстрілу Київщини

Вночі 25 листопада армія РФ ворог вчергове вдарила по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах. Зокрема, у Білій Церкві внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав 4-поверховий житловий будинок, з нього евакуйовано 46 людей. Ще чотири будинки зруйновано повністю.

На жаль, є загибла людина. Постраждала також 14-річна дитина.

Триває розбирання конструкцій житлових будинків, які розташовані поруч.

Обстріл Київщини 25 листопада / © ДСНС

Обстріл Київщини 25 листопада / © ДСНС

Обстріл Київщини 25 листопада / © ДСНС

Обстріл Київщини 25 листопада / © ДСНС

Обстріл Київщини 25 листопада / © ДСНС

Як ми писали раніше, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу є жертви, потерпілі та руйнування.

Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. Госпіталізовано трьох дорослих.