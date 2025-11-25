Что со светом на левом берегу Киева: в ДТЭК объяснили

Отключение света / © ТСН.ua

В результате обстрелов есть серьезные проблемы со светом на левом берегу Киева. Энергетики объяснили ситуацию.

Об этом сообщает ДТЭК.

Как отмечается, на левом берегу столицы после атаки возникла серьезная перегрузка сетей.

Поэтому там действуют экстренные отключения. Без графика удержать систему от аварии. На правом берегу ситуация более стабильная — там по-прежнему работают графики», — говорится в сообщении.

Энергетики уже работают над тем, чтобы выровнять нагрузку и вернуть все светы как можно скорее. Свет держится.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 25 ноября, в Киеве и некоторых областях перестали действовать графики отключения света из-за атаки РФ. В столице применяют экстренные отключения, а в регионах – аварийные.

