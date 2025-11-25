- Дата публикации
Создавал декорации для многих украинских кинофильмов и театров: что известно о погибшем в Днепровском районе
Сын погибшего рассказал, что отец жил в поврежденном доме около 26 лет.
Одним из погибших в Днепровском районе Киева оказался мужчина, создававший декорации для многих украинских кинофильмов и театров.
Об этом сообщил сын погибшего в комментарии КИЕВ24.
Сын погибшего рассказал, что отец жил в этом доме около 26 лет. Муж устроил здесь мастерскую и продолжал творить.
Также одна из жительниц рассказала, что второй погибшей, вероятно, является ее соседка. Пожилые женщины. Еще были пожары, возникшие в Вышгородском районе и в Броварском, там пожары также ликвидированы.
Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
По состоянию на 08:30 утра количество погибших выросло до шести человек. Травмировались девять человек, среди них один ребенок. В медучреждения госпитализировали троих взрослых.
Последствия фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. Там повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.