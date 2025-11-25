Запізнення на роботу врятувало життя: працівниця складу супермаркету розповіла про атаку по Києву

Наслідки влучань по Києву / © Київська міська прокуратура

Внаслідок чергової атаки російських військ на Київ у Святошинському районі виявлено тіла чотирьох загиблих. Трагедія сталася поруч із 4-поверховою складською будівлею, яка використовувалася як склад супермаркету.

Як стало відомо, кількість жертв могла бути значно більшою, але багатьом працівникам вдалося уникнути загибелі.

Одна з працівниць постраждалого складу розповіла журналістам про щасливий збіг обставин: «Зазвичай приїжджаємо на 7 ранку, а тут спізнились. Бог нас врятував», — поділилася жінка.

Працівниця складу зазначила, що працівники, які щойно приїхали на місце, одразу були відправлені в укриття, що врятувало їхні життя. За даними місцевої влади, обстріл призвів до значних руйнувань у районі. Наразі на місці події продовжують працювати екстрені та слідчі служби.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування.

Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. До медзакладів госпіталізували трьох дорослих.

Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.