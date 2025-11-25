ТСН у соціальних мережах

Запізнення на роботу врятувало життя: працівниця складу супермаркету розповіла про атаку по Києву

За словами працівниці складу, багато колег уникнули загибелі, бо запізнилися або були відправлені до укриття.

Наслідки влучань по Києву

Наслідки влучань по Києву / © Київська міська прокуратура

Внаслідок чергової атаки російських військ на Київ у Святошинському районі виявлено тіла чотирьох загиблих. Трагедія сталася поруч із 4-поверховою складською будівлею, яка використовувалася як склад супермаркету.

Як стало відомо, кількість жертв могла бути значно більшою, але багатьом працівникам вдалося уникнути загибелі.

Одна з працівниць постраждалого складу розповіла журналістам про щасливий збіг обставин: «Зазвичай приїжджаємо на 7 ранку, а тут спізнились. Бог нас врятував», — поділилася жінка.

Працівниця складу зазначила, що працівники, які щойно приїхали на місце, одразу були відправлені в укриття, що врятувало їхні життя. За даними місцевої влади, обстріл призвів до значних руйнувань у районі. Наразі на місці події продовжують працювати екстрені та слідчі служби.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву — є жертви, потерпілі та руйнування.

Станом на 08:30 ранку кількість загиблих зросла до шести осіб. Травмувалося дев’ять осіб, серед них — одна дитина. До медзакладів госпіталізували трьох дорослих.

Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

