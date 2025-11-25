Массированная атака на Киев: количество погибших и пострадавших увеличилось

Спасатели Киева / © Управление ГСЧС Киева

Дополнено новыми материалами

В Киеве количество погибших в результате ракетно-дроновой атаки увеличилось до семи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Количество погибших увеличилось до 7 человек. В Днепровском районе из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины», — сообщил мэр.

Количество пострадавших в столице в результате атаки врага увеличилось до 20. Семеро из них находятся в стационарах медучреждений. В частности, один ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском и Деснянском районах столицы, где жилые дома были поражены вражескими ударами.

Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.