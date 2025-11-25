- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1001
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака на Киев: количество погибших и пострадавших увеличилось
Число погибших увеличилось до семи человек: в Днепровском районе из-под завалов достали тело мужчины.
В Киеве количество погибших в результате ракетно-дроновой атаки увеличилось до семи.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Количество погибших увеличилось до 7 человек. В Днепровском районе из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины», — сообщил мэр.
Количество пострадавших в столице в результате атаки врага увеличилось до 20. Семеро из них находятся в стационарах медучреждений. В частности, один ребенок.
Аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском и Деснянском районах столицы, где жилые дома были поражены вражескими ударами.
Напомним, ночью 25 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Враг применил «Кинжалы», «Калибры» и дроны.