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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Могут понтоны заменить мосты в Киеве: ответ эксперта

В то время как понтонные переправы не смогут полноценно заменить столичные мосты из-за технических ограничений и нехватки береговой инфраструктуры, строительство тоннеля под Днепром является вполне реалистичной инженерной задачей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Южный мост в Киеве

Южный мост в Киеве / © УНИАН

Понтонные переправы не смогут полноценно заменить мосты в Киеве из-за несоответствия нормам нагрузки и отсутствия необходимой инфраструктуры.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий.

По словам специалиста, для обеспечения полноценного движения столичным транспортом не хватает как подготовленных подъездов и обустройства на берегах Днепра, так и надлежащих технических характеристик понтонных конструкций.

В то же время эксперт отметил, что идея строительства тоннеля под Днепром имеет под собой реальную техническую основу. Отечественные специалисты обладают необходимым опытом строительства подобных подземных объектов еще со времен развития столичного метрополитена.

«Это не какая-то уникальная конструкция, которую никто никогда не строил в Киеве или в Украине, или в мире. То есть инженерная задача может быть решена. Действительно, вопрос во времени и ресурсе», — подчеркнул Андрей Корецкий.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак считает, что полностью разрушить советские мосты в Киеве россиянам будет крайне тяжело, однако враг пытается существенно снизить их пропускную способность.

Раньше мы писали о том, как проехать по мостам Киева во время тревоги.

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