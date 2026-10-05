Чи можуть понтони замінити мости у Києві: відповідь експерта

Південний міст у Києві / © УНІАН

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Понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити мости у Києві через невідповідність нормам навантаження та брак необхідної інфраструктури.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький.

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За словами фахівця, для забезпечення повноцінного руху столичним транспортом бракує як підготовлених під’їздів та облаштування на берегах Дніпра, так і належних технічних характеристик самих понтонних конструкцій.

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Водночас експерт зазначив, що ідея будівництва тунелю під Дніпром має під собою реальне технічне підґрунтя. Вітчизняні фахівці володіють необхідним досвідом зведення подібних підземних об’єктів ще з часів розбудови столичного метрополітену.

«Це не якась унікальна конструкція, яку ніхто ніколи не будував у Києві, або в Україні, або у світі. Тобто інженерна задача може бути вирішена. Дійсно, питання в часі й в ресурсі», — наголосив Андрій Корецький.

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Удари по мостах у Києві

Військовий експерт Іван Ступак переконаний, що Росія навряд чи зможе повністю знищити ключові мости Києва через їхню міцну радянську конструкцію. Однак головною метою ворога є суттєве зниження пропускної здатності та ускладнення військової логістики між берегами Дніпра.

КМВА вже уточнила правила руху мостами Києва під час повітряної тривоги. На Південному мосту рух із правого на лівий берег обмежують на 15 хвилин після оголошення тривоги, на Подільсько-Воскресенському — транспорт зупиняється в обох напрямках на 15 хвилин під час оголошення або відбою тривоги. Північним, Дарницьким мостами, мостом Патона та мостом Метро можна їхати без обмежень.

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Тим часом у Києві також запустять додаткові рейси міської електрички за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі. Вони мають допомогти пасажирам швидше пересуватися столицею через ускладнений рух на мостах.

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