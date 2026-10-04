Удари по мостах у Києві: Зеленський розповів, до чого готується влада

Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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Президент України Володимир Зеленський назвав удари по мостах у Києві терором і заявив, що українська влада готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень столичної інфраструктури.

Про це він сказав під час пресконференції 4 жовтня.

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За словами Зеленського, можливе пошкодження мостів та порушення сполучення між лівим і правим берегами Дніпра може спричинити серйозні проблеми для столиці.

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«Відрізання мостів чи це терор? Так», — наголосив президент.

Він зазначив, що Росія прагне знизити стійкість України, зокрема створюючи загрози для інфраструктури Києва. На думку Зеленського, метою таких атак є також спроба змусити людей залишати великі міста, передусім столицю, та створити хаос.

Президент нагадав про ситуацію в Харкові, який, попри близькість російських військ і постійні атаки, не був зламаний противником. Він назвав стійкість харків’ян важливим символом для російського керівництва та подякував жителям міста за опір.

Водночас Зеленський повідомив, що Міністерство оборони спільно з іншими державними структурами та місцевою владою вже працює над альтернативними рішеннями на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури столиці.

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«Повинні працювати в будь-якому випадку над альтернативою, якщо буде якийсь серйозний виклик щодо інфраструктури», — заявив президент.

Він наголосив, що Україна має бути готовою до сценарію, за якого Росія намагатиметься максимально пошкодити критично важливу інфраструктуру Києва.

«Зараз терор по Києву», — сказав Зеленський, додавши, що відповідні служби вже працюють над забезпеченням стійкості столиці.

На його переконання, атаки на інфраструктуру є частиною стратегії російського президента Володимира Путіна, спрямованої на послаблення України та зниження її здатності чинити опір.

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Нагадаємо, російські удари по мостах у Києві призвели до серйозних ускладнень у логістиці та змусили владу терміново змінювати схеми руху громадського транспорту. Після перекриття Північного мосту рух низки популярних автобусів і тролейбусів довелося перенаправити.

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