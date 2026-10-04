Удары по мостам в Киеве: Зеленский рассказал, к чему готовятся власти

Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по мостам в Киеве террором и заявил, что украинские власти готовят альтернативные решения на случай серьезных повреждений инфраструктуры столицы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 4 октября.

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По словам Зеленского, возможные повреждения мостов и нарушение сообщения между левым и правым берегами Днепра могут вызвать серьезные проблемы для столицы.

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«Отрезание мостов — это террор? Да», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия стремится подорвать устойчивость Украины, в частности, создавая угрозы для инфраструктуры Киева. По мнению Зеленского, целью таких атак является также попытка заставить людей покидать крупные города, прежде всего столицу, и посеять хаос.

Президент напомнил о ситуации в Харькове, который, несмотря на близость российских войск и постоянные атаки, не был сломлен противником. Он назвал стойкость харьковчан важным символом для российского руководства и поблагодарил жителей города за сопротивление.

В то же время Зеленский сообщил, что Министерство обороны совместно с другими государственными структурами и местными властями уже работает над альтернативными решениями на случай серьезных повреждений инфраструктуры столицы.

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«Должны в любом случае работать над альтернативой на случай, если возникнет какая-то серьезная проблема с инфраструктурой», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к сценарию, при котором Россия будет пытаться нанести максимальный ущерб критически важной инфраструктуре Киева.

«Сейчас в Киеве царит террор», — сказал Зеленский, добавив, что соответствующие службы уже работают над обеспечением устойчивости столицы.

По его мнению, атаки на инфраструктуру являются частью стратегии президента России Владимира Путина, направленной на ослабление Украины и снижение её способности сопротивляться.

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Напомним, что российские удары по мостам в Киеве привели к серьезным затруднениям в логистике и вынудили власти срочно изменить схемы движения общественного транспорта. После перекрытия Северного моста движение ряда популярных автобусов и троллейбусов пришлось перенаправить.

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