Удар по Північному мосту у Києві: Кличко розповів про потерпілих

У Києві після атаки є двоє постраждалих

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Унаслідок ворожого обстрілу столиці під удар потрапив Північний міст. За кілька годин після атаки стало відомо, що унаслідок удару дронами є поранені кияни.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Після атаки на Північний міст є двоє постраждалих

За словами Кличка, унаслідок удару реактивного дрона по Північному мосту є двоє постраждалих людей.

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Одного з потерпілих лікарі терміново доправили до лікарні, аби йому надали невідкладну допомогу. Іншому постраждалому допомогу надали на місці.

Зеленський про атаку на Північний міст

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну та ранкову атаку РФ по Україні. За словами президента, росіяни випустили 135 ударних безпілотників, цілячись у житлові будинки та критичну інфраструктуру, що спричинило знеструмлення в низці громад.

Унаслідок ворожих ударів зафіксовано влучання дрона в Північний міст у Києві, атаки на об’єкт зв’язку в Дніпрі, де поранено шість осіб, та удар КАБами по Сумах, де пошкоджено склад медпрепаратів — одна людина загинула, а кількість поранених зросла до семи.

Президент наголосив, що Росія має понести відповідальність за цю ескалацію, та відзначив важливість міжнародної підтримки України у протидії терору.

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