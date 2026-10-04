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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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УЗ додала нові рейси міської електрички між правим і лівим берегами Києва: графік

Через затори на мостах між правим і лівим берегом Києва запускають 18 додаткових шатлів Kyiv City Express.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Через затори на мостах: між правим і лівим берегом Києва курсуватимуть додаткові поїзди міської електрички

Через затори на мостах: між правим і лівим берегом Києва курсуватимуть додаткові поїзди міської електрички

«Укрзалізниця» запускає 18 додаткових шатлів Kyiv City Express між правим та лівим берегом Києва.

Про це передає пресслужба УЗ.

З 5 до 9 жовтня у столиці призначать 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express Видубичі — Дарниця — Видубичі. Ці рейси допоможуть швидко та без заторів дістатися на роботу, у справах чи повернутися додому в умовах ускладненого руху через київські мости.

18 шатлів курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00. На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії. На станції Дарниця — на 1 або 2 коліях. Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

/ © "Укрзалізниця"

© "Укрзалізниця"

/ © "Укрзалізниця"

© "Укрзалізниця"

Окрім цього, для поїздок між правим та лівим берегом залізничники радять скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов’язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на станції Березняки.

«Завдяки поєднанню додаткових шатлів та графікових поїздів із поїздами КСЕ у пікові години курсуватиме до 6-ти рейсів між берегами, тож довго чекати на наступний поїзд не доведеться», — запевнили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав удари по мостах у Києві терором і заявив, що українська влада готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень столичної інфраструктури.

Також ми писали, що вранці російські війська знову завдали удару реактивним безпілотником по Північному мосту в Києві. У результаті обстрілу на дорожньому покритті утворилася масштабна вирва.

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