УЗ добавила новые рейсы городской электрички между правым и левым берегами Киева: график

Из-за пробок на мостах: между правым и левым берегом Киева будут курсировать дополнительные поезда городской электрички

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«Укрзализныця» запускает 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между правым и левым берегом Киева.

Об этом передает пресс-служба УЗ.

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С 5 по 9 октября в столице назначат 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express Выдубичи — Дарница — Выдубичи. Эти рейсы помогут быстро и без пробок добраться на работу, по делам или вернуться домой в условиях усложненного движения через киевские мосты.

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18 шаттлов будут курсировать в самые пиковые часы утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00. На станции Выдубичи посадка и высадка будет происходить на 3 пути. На станции Дарница — на 1 или 2 путях. Дополнительные рейсы будут останавливаться на станции Березняки.

Кроме этого, для поездок между правым и левым берегом железнодорожники советуют воспользоваться графиковыми пригородными и региональными поездами, курсирующими в / из Нежина, Гребенки, Конотопа, Славутича. Они производят обязательные остановки на станциях Выдубичи и Дарница, а пригородные будут останавливаться еще и на станции Березняки.

«Благодаря сочетанию дополнительных шаттлов и графиковых поездов с поездами КСЭ в пиковые часы будет курсировать до 6-ти рейсов между берегами, так что долго ждать следующего поезда не придется», — заверили в «Укрзализныце».

Напомним, Владимир Зеленский назвал удары по мостам в Киеве террором и заявил, что украинские власти готовят альтернативные решения на случай серьезных повреждений столичной инфраструктуры.

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Также мы писали, что утром российские войска снова нанесли удар реактивным беспилотником по Северному мосту в Киеве. В результате обстрела на дорожном покрытии образовалась масштабная воронка.

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