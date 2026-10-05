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- Київ
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Вибух пошкодив покриття Північного мосту у Києві: чи працюватиме він
За словами фахівця, руйнування покриття виконує насамперед транспортну функцію і не означає автоматичної втрати несної здатності мосту, адже вирішальне значення мають його опори, пілони та фундамент.
Пошкодження проїзної частини мосту внаслідок вибуху сама по собі ще не свідчить про втрату спорудою несної здатності.
Про це в етері «Київ24» розповів доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету (НТУ) Андрій Корецький.
За словами експерта, дорожнє полотно виконує переважно транспортну функцію. Натомість ключову роль у стійкості та безпеці всієї конструкції відіграють опори, пілони та фундаменти.
«Пошкодження проїзної частини після вибуху саме по собі не означає втрати мостом несної здатності. Найбільше значення для неї мають опори, пілони та фундаменти, тоді як дорожнє полотно виконує переважно транспортну функцію», — зазначив Корецький.
Щоб зробити остаточні висновки про стан споруди, фахівці мають виконати комплексну перевірку: оглянути конструкції, провести необхідні вимірювання, ретельно вивчити проєктну документацію та зробити детальні інженерні розрахунки.
Раніше ми писали про те, як проїхати мостами Києва під час тривоги.
Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак вважає, що повністю зруйнувати радянські мости в Києві росіянам буде вкрай важко, однак ворог намагається суттєво зменшити їхню пропускну здатність.