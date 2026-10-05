Взрыв повредил покрытие Северного мостав Киеве: будет ли он работать

Северный мост в Киеве / © УНИАН

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Повреждение проезжей части моста в результате взрыва само по себе еще не свидетельствует о потере сооружением несносной способности.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета (НТУ) Андрей Корецкий.

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По словам эксперта, дорожное полотно выполняет преимущественно транспортную функцию. Ключевую роль в устойчивости и безопасности всей конструкции играют опоры, пилоны и фундаменты.

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Чтобы сделать окончательные выводы о состоянии сооружения, специалисты должны провести комплексную проверку: осмотреть конструкции, провести необходимые измерения, тщательно изучить проектную документацию и сделать детальные инженерные расчеты.

Раньше мы писали о том, как проехать по мостам Киева во время тревоги.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак считает, что полностью разрушить советские мосты в Киеве россиянам будет крайне тяжело, однако враг пытается существенно снизить их пропускную способность.

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