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- Киев
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Взрыв повредил покрытие Северного мостав Киеве: будет ли он работать
По словам специалиста, разрушение покрытия выполняет, прежде всего, транспортную функцию и не означает автоматической потери несносной способности моста, ведь решающее значение имеют его опоры, пилоны и фундамент.
Повреждение проезжей части моста в результате взрыва само по себе еще не свидетельствует о потере сооружением несносной способности.
Об этом в эфире «Киев24» рассказал доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Национального транспортного университета (НТУ) Андрей Корецкий.
По словам эксперта, дорожное полотно выполняет преимущественно транспортную функцию. Ключевую роль в устойчивости и безопасности всей конструкции играют опоры, пилоны и фундаменты.
Чтобы сделать окончательные выводы о состоянии сооружения, специалисты должны провести комплексную проверку: осмотреть конструкции, провести необходимые измерения, тщательно изучить проектную документацию и сделать детальные инженерные расчеты.
Раньше мы писали о том, как проехать по мостам Киева во время тревоги.
Напомним, военный эксперт Иван Ступак считает, что полностью разрушить советские мосты в Киеве россиянам будет крайне тяжело, однако враг пытается существенно снизить их пропускную способность.