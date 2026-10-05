Чи реально знищити мости через Дніпро в Києві: інженер пояснив їхній запас міцності

Міст / © Київська міська прокуратура

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На тлі російських ударів по мостах у Києві в соцмережах почали ширитися побоювання, що переправи через Дніпро можуть бути повністю зруйновані, а лівий берег — відрізаний від правого.

Ветеран Олег Дьорфлер, який має освіту інженера-техніка та, за його словами, проєктував мости, пояснив, наскільки реалістичний такий сценарій. Про це пише "Телеграф".

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За словами Дьорфлера, мости через Дніпро будували за часів холодної війни, а тому під час проєктування закладали значний запас міцності.

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"Ракета чи дрон може пошкодити проліт, покриття, опору. Але покласти такий міст — це зовсім інша задача", — зазначив він.

Інженер також заявив, що запас міцності таких конструкцій нібито розраховували навіть з урахуванням можливого застосування тактичної ядерної зброї. Це його оцінка, а не офіційний висновок щодо конкретних київських мостів.

Як приклад Дьорфлер навів Антонівський міст у Херсоні. У 2022 році він витримував численні прицільні удари, а остаточно був зруйнований російськими військами під час відступу з правого берега.

За словами ветерана, у Києві є вісім мостів через Дніпро, а українські фахівці за роки повномасштабної війни набули значного досвіду відновлення пошкоджених споруд.

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Дьорфлер також вважає, що інформаційний ефект атак не менш важливий для Росії, ніж безпосередні пошкодження: панічні повідомлення про можливе "відрізання" частини Києва можуть використовуватися для залякування населення.

Нагадаємо, що раніше ми писали про РФ атакувала Північний міст у Києві: які наслідки

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