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- Киев
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Реально ли уничтожить мосты через Днепр в Киеве: инженер объяснил их запас прочности
Российские удары могут повредить пролеты, покрытия или опоры киевских мостов, однако полностью разрушить такие сооружения гораздо сложнее, чем может показаться, заявил ветеран и инженер-техник Олег Дёрфлер.
На фоне российских ударов по мостам в Киеве в соцсетях стали распространяться опасения, что переправы через Днепр могут быть полностью разрушены, а левый берег отрезан от правого.
Ветеран Олег Дёрфлер, имеющий образование инженера-техника и, по его словам, проектировал мосты, объяснил, насколько реалистичен такой сценарий. Об этом пишет " Телеграф ".
По словам Дёрфлера, мосты через Днепр строили во времена холодной войны, поэтому во время проектирования закладывали значительный запас прочности.
"Ракета или дрон может повредить пролет, покрытие, сопротивление. Но положить такой мост - это совсем другая задача", - отметил он.
Инженер также заявил, что запас крепости таких конструкций якобы рассчитывали даже с учетом возможного применения тактического ядерного оружия. Это его оценка, а не официальное заключение по конкретным киевским мостам.
В качестве примера Дёрфлер привел Антоновский мост в Херсоне. В 2022 году он выдерживал многочисленные прицельные удары, а окончательно был разрушен русскими войсками при отступлении с правого берега.
По словам ветерана, в Киеве есть восемь мостов через Днепр, а украинские специалисты за годы полномасштабной войны приобрели значительный опыт восстановления поврежденных сооружений.
Дёрфлер также считает, что информационный эффект атак не менее важен для России, чем непосредственные повреждения: панические сообщения о возможном "отрезании" части Киева могут использоваться для устрашения населения.
Напомним, что ранее мы писали о РФ атаковала Северный мост в Киеве: какие последствия