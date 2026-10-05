Реально ли уничтожить мосты через Днепр в Киеве: инженер объяснил их запас прочности

Мост / © Киевская городская прокуратура

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На фоне российских ударов по мостам в Киеве в соцсетях стали распространяться опасения, что переправы через Днепр могут быть полностью разрушены, а левый берег отрезан от правого.

Ветеран Олег Дёрфлер, имеющий образование инженера-техника и, по его словам, проектировал мосты, объяснил, насколько реалистичен такой сценарий. Об этом пишет " Телеграф ".

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По словам Дёрфлера, мосты через Днепр строили во времена холодной войны, поэтому во время проектирования закладывали значительный запас прочности.

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"Ракета или дрон может повредить пролет, покрытие, сопротивление. Но положить такой мост - это совсем другая задача", - отметил он.

Инженер также заявил, что запас крепости таких конструкций якобы рассчитывали даже с учетом возможного применения тактического ядерного оружия. Это его оценка, а не официальное заключение по конкретным киевским мостам.

В качестве примера Дёрфлер привел Антоновский мост в Херсоне. В 2022 году он выдерживал многочисленные прицельные удары, а окончательно был разрушен русскими войсками при отступлении с правого берега.

По словам ветерана, в Киеве есть восемь мостов через Днепр, а украинские специалисты за годы полномасштабной войны приобрели значительный опыт восстановления поврежденных сооружений.

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Дёрфлер также считает, что информационный эффект атак не менее важен для России, чем непосредственные повреждения: панические сообщения о возможном "отрезании" части Киева могут использоваться для устрашения населения.

Напомним, что ранее мы писали о РФ атаковала Северный мост в Киеве: какие последствия

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