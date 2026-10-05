Какие мосты Киева уже работают и какой транспорт по ним ходит: ситуация на 5 октября

Как работают мосты в Киеве 5 октября

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Утром 5 октября Киев начал выходить из ситуации масштабного транспортного коллапса после атак на мосты. Сейчас стало известно, что общественный транспорт продолжает курсировать по мостам через Днепр, а пробок на большинстве мостов уже нет.

Что известно об утренних пробках и ситуации с мостами в Киеве, как ходит транспорт и какие мосты попали под российские удары с начала октября.

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В Киеве с утра стоят сильные пробки

В понедельник, 5 октября, с самого утра Киев охватили многочисленные пробки. Наиболее затрудненным было движение транспорта с левого на правый берег — проблемы со скоростью наблюдались на Северном, Дарницком, Южном мостах, а также на мостах Патона и Метро, где автомобили двигались крайне медленно.

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Из-за значительной загруженности дорог с задержками курсирует общественный транспорт. Ситуацию дополнительно усложняют ДТП, произошедшие в разных районах столицы.

В Киеве добавили новые электрички, чтобы разгрузить движение

Из-за пробок на мостах между правым и левым берегами Киева «Укрзалізниця» запускает 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи.

Они будут курсировать с 5 по 9 октября в пиковые часы — с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00 — с остановкой на станции Березняки.

На станции Выдубичи посадка и высадка будет производиться на 3 пути, а на Дарнице — на 1 или 2 путях.

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Кроме дополнительных шаттлов для пересечения Днепра советуют использовать графиковые пригородные и региональные поезда направлений до Нежина, Гребенки, Конотопа и Славутича, которые тоже делают обязательные остановки на Выдубичах и Дарнице, а пригородные — еще и на Березняках.

Объединение этих рейсов позволит курсировать до 6 поездов в час между берегами в пиковое время.

Из-за ситуации с мостами в Киеве аномальные цены на такси

Из-за постоянных атак российских реактивных дронов на мосты между правым и левым берегами в Киеве цены на такси подскочили до неадекватных. Людям, которые не могут машинами, общественным транспортом или пешком добраться домой, приходится платить по 600–700 гривен за поездку.

Кое-где стоимость такси вечером или утром достигает и 2000 грн, что почти в десять раз больше стандартной поездки по столице.

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Усложнение движения постоянно влечет за собой большое скопление людей на остановках общественного транспорта, в частности возле станций метро «Дворец спорта» и «Зверинецкая». Из-за переполненных автобусов и маршруток многие киевляне вынуждены переходить мосты пешком, тратя на доезд по несколько часов.

По каким мостам продолжается движение

Самая сложная ситуация с движением наблюдается по направлению с левого на правый берег. По состоянию на утро 5 октября движение стабилизировалось на Северном мосту, мосту Патона и мосту Метро, сообщают журналисты «Київ24».

Коммунальные службы уже ликвидировали дыру в мосту, поэтому и общественный транспорт движется беспрепятственно.

В частности, после перекрытия движения на Подольском мостовом переходе 4 октября «Киевпасстранс» только утром 5 октября возобновил движение автобусов №№ 22, 91, 110, 111 и 112 по своим схемам, но общественный транспорт курсирует не по графику.

Во время воздушных тревог с 3 октября в городе действуют дополнительные ограничения — Южный мост перекрывают на 15 минут в направлении с правого на левый берег, а Подольско-Воскресенский мост — в обоих направлениях на 15 минут как в случае объявления, так и после отбоя тревоги.

Повреждение Северного моста: продолжит ли он работу

Доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений НТУ Андрей Корецкий в эфире «Київ24» заявил, что повреждение проезжей части Северного моста после атаки не означает автоматической потери его несущей способности.

По словам специалиста, дорожное полотно выполняет преимущественно транспортную функцию, в то время как ключевую роль в устойчивости и безопасности всей конструкции играют опоры, пилоны и фундаменты.

Чтобы сделать окончательные выводы о состоянии сооружения, специалисты должны провести комплексную проверку: осмотреть конструкции, провести измерения, изучить проектную документацию и сделать подробные инженерные расчеты.

Может ли РФ уничтожить все мосты между берегами Киева

Ветеран и инженер-техник Олег Дерфлер для «Телеграфа» развеял опасения о возможности полного уничтожения киевских мостов через Днепр.

По его словам, хотя российские ракеты или дроны могут повредить пролеты, покрытия или опоры, полностью разрушить такие сооружения гораздо сложнее, ведь их строили во время Холодной войны с огромным запасом прочности даже с учетом возможного применения тактического ядерного оружия.

В качестве примера устойчивости он привел Антоновский мост в Херсоне, который в 2022 году выдерживал многочисленные прицельные удары.

Инженер подчеркнул, что в Киеве есть восемь мостов через Днепр, а у украинских специалистов уже есть большой опыт быстрого восстановления поврежденных сооружений.

Кроме того, Дерфлер отметил, что панические слухи об «отрезании» левого берега являются компонентом вражеской информационной атаки, поскольку психологический эффект и запугивание населения для России не менее важны, чем сами разрушения.

Будут ли эффективны понтонные переправы между правым и левым берегом

Доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий в эфире «Ранок.LIVE» заявил, что понтонные переправы не смогут полноценно заменить мосты в Киеве.

Причинами этого является несоответствие понтонов нормам нагрузки столичного транспорта, а также нехватка подготовленных подъездов и необходимой инфраструктуры на берегах Днепра.

В то же время эксперт отметил, что строительство тоннеля под Днепром является вполне реалистичной инженерной задачей. По его словам, украинские специалисты имеют необходимый опыт возведения подобных объектов еще со времен развития метрополитена, поэтому это вопрос только времени и ресурсов.

Россия атакует мосты в Киеве: какие попали под удар

Напомним, россияне развернули системную воздушную кампанию ударов по мостовой инфраструктуре Киева. По данным Института изучения войны (ISW), целью этих атак является критическое повреждение опорных конструкций переправ, дезорганизация гражданской жизни жителей столицы, разрушение логистики и нанесение ущерба украинской экономике.

1 и 2 октября россияне неоднократно атаковали дронами Южный мост, попав в дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и защитное бетонное полотно метрополитена. В результате разрушений мост был полностью закрыт для автотранспорта и движения метро, а также вводились временные ограничения движения на мостах Патона и Метро.

Утром 3 октября вражеский реактивный беспилотник нанес первый удар по Северному мосту, повредив дорожное полотно и троллейбусную контактную сеть. Из-за этого движение по переправе частично ограничили, а троллейбусные маршруты перенаправили по сокращенным схемам. В Минобороны РФ подтвердили этот удар.

Атаки на Северный мост продолжились: 4 октября очередной реактивный БпЛА снова попал в дорожное полотно. По свидетельствам очевидцев и опубликованным фото, на месте попадания образовалась огромная дыра, но транспортное движение по мосту полностью не останавливали.

В результате повторного удара по Северному мосту 4 октября известно о двух пострадавших.

Серия последовательных ударов по ключевым переправам повлекла за собой масштабный транспортный коллапс в Киеве: на подъездах к мостам образовались огромные пробки, а пассажиропоток пришлось перенаправлять через Дарницкий и Подольско-Воскресенский мостовые переходы.

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