ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Удар по Северному мосту в Киеве: Кличко рассказал о пострадавших

При атаке дронов на Киев под удар попал Северный мост. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Киеве после атаки есть двое пострадавших

В Киеве после атаки есть двое пострадавших

В результате вражеского обстрела столицы под удар попал Северный мост. Через несколько часов после атаки стало известно, что в результате удара дронами есть раненые киевляне.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

После атаки на Северный мост есть двое пострадавших

По словам Кличко, в результате удара реактивного дрона по Северному мосту есть двое пострадавших людей.

Одного из пострадавших врачи срочно доставили в больницу, чтобы ему оказали неотложную помощь. Другому пострадавшему помощь оказали на месте.

Зеленский об атаке на Северный мост

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированную ночную и утреннюю атаку РФ по Украине. По словам президента, россияне выпустили 135 ударных беспилотников, целясь в жилые дома и критическую инфраструктуру, что повлекло за собой обесточивание в ряде городов.

В результате вражеских ударов зафиксировано попадание дрона в Северный мост в Киеве, атаки на объект связи в Днепре, где ранены шесть человек, и удар КАБами по Сумам, где поврежден склад медпрепаратов — один человек погиб, а количество раненых возросло до семи.

Президент подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за эту эскалацию и отметил важность международной поддержки Украины в противодействии террору.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie