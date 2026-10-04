Удар по Северному мосту в Киеве: Кличко рассказал о пострадавших

В Киеве после атаки есть двое пострадавших

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В результате вражеского обстрела столицы под удар попал Северный мост. Через несколько часов после атаки стало известно, что в результате удара дронами есть раненые киевляне.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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После атаки на Северный мост есть двое пострадавших

По словам Кличко, в результате удара реактивного дрона по Северному мосту есть двое пострадавших людей.

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Одного из пострадавших врачи срочно доставили в больницу, чтобы ему оказали неотложную помощь. Другому пострадавшему помощь оказали на месте.

Зеленский об атаке на Северный мост

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированную ночную и утреннюю атаку РФ по Украине. По словам президента, россияне выпустили 135 ударных беспилотников, целясь в жилые дома и критическую инфраструктуру, что повлекло за собой обесточивание в ряде городов.

В результате вражеских ударов зафиксировано попадание дрона в Северный мост в Киеве, атаки на объект связи в Днепре, где ранены шесть человек, и удар КАБами по Сумам, где поврежден склад медпрепаратов — один человек погиб, а количество раненых возросло до семи.

Президент подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за эту эскалацию и отметил важность международной поддержки Украины в противодействии террору.

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