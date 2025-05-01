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- Киев
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"Это был пранк!": студент пытался ограбить обменник в Киеве (видео)
Парень требовал $20 тысяч, показывая якобы взрывчатку. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В Киеве студент угрожал взорвать обмен валют, если ему не отдадут деньги, а после задержания сказал, что это был пранк.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.
При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры 19-летнему жителю Киева сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на обмен валют (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
«Установлено, что студент столичного колледжа с закрытым лицом вошел в помещение обмена валют и продвинул кассирше записку. В записке было написано, что у него с собой взрывчатка и он ее подорвет, если не получит денег из кассы. При этом парень громко торопил женщин, мол, у них остались считанные минуты — вот-вот помещение взлетит на воздух. Также он угрожал перелезть в зону кассирок», — говорится в сообщении.
Работницы обмена валют мгновенно вызвали на место задержанную службу охраны. Никаких взрывных устройств у него с собой не было.
После задержания парень объяснил, что это был пранк, а не разбойное нападение. Хотя свои действия на видео он не снимал и никаких помощников, которые снимали бы все происходящее, с ним не было.
Санкция статьи за разбой, совершенное в условиях военного положения, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве неизвестный совершило разбойное нападение на пункт обмена валют.