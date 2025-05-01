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Киев под желтым предупреждением: чего ждать украинцам от погоды
Украинцы призываются быть осторожными, не оставлять автомобили под деревьями или билбордами, избегать прогулок вблизи рекламных щитов и старых построек.
1 мая в столице и Киевской области объявлен I уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
По прогнозу синоптиков, днем ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Такая погода может быть опасна для пешеходов, водителей и владельцев временных конструкций.
В Киеве прогнозируется температура воздуха от +16 до +18, преимущественно без осадков.
В Киевской области — переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, с отдельными порывами до 20 м/с. Температура воздуха по области составит +15…+20°.
Напомним, на этой неделе температура на градуснике будет понемногу подниматься, но до идеала далеко. В Киеве, на выходных, температура воздуха ночью составит от -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +9 — +14 градусов тепла. С мая возможны небольшие осадки.