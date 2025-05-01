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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве ночью раздались взрывы

Столицу атаковали вражеские БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Киеве

Взрывы раздались в Киеве / © ТСН.ua

В Киеве в ночь на 1 мая прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В сообщении указывается, что в столице сработали силы противовоздушной обороны при атаке вражеских ударных беспилотников.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", - говорится в сообщении.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 1 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

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