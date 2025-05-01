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- Киев
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В Киеве ночью раздались взрывы
Столицу атаковали вражеские БПЛА.
В Киеве в ночь на 1 мая прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
В сообщении указывается, что в столице сработали силы противовоздушной обороны при атаке вражеских ударных беспилотников.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", - говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 1 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .