В Киеве ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Киеве / © ТСН.ua

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В Киеве в ночь на 1 мая прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В сообщении указывается, что в столице сработали силы противовоздушной обороны при атаке вражеских ударных беспилотников.

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"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", - говорится в сообщении.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 1 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .