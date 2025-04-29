Скандал с празднованием в КГГА: заместитель председателя прокомментировала видео

Скандал в КГГА Фото: скрин видео / © УНИАН

Реклама

Скандальное видео празднования в кабинете директора управления туризма КГГА, которое ширится по Сети, датировано 2022 годом. Из-за такой пьяной вечеринки на рабочем месте должностных лиц Киевсовета ждет увольнение.

Об этом написала Марина Хонда — заместитель главы КГГА по социальной, ветеранской, гендерной политике, защите прав детей, туризма, ответственная по вопросам безбарьерности в Киеве.

Чиновница также заявила, что ее нет на кадрах скандального видео, ведь она не присутствовала на этой «вечеринке», а подписи под видео, где указано ее имя, фейковые.

Реклама

«Против меня ведется системная информационная атака — и вся она построена на лжи. В ряде телеграм-каналов распространяется видео из кабинета Управления туризма КГГА с фейковыми подписями — якобы я нахожусь среди участников происшествия. Это абсолютная неправда», — сообщила Марина Хонда.

В качестве доказательства она приводит записи с камер видеонаблюдения.

Что касается директора управления туризма, то заместитель председателя КГГА считает такие «празднования» на рабочем месте недопустимыми, следовательно она будет уволена.

«Такое поведение недопустимо для представителя городских властей. Заявление о ее увольнении уже есть. И она будет уволена. В отношении других лиц, которые находились в кабинете, будет проведено служебное расследование с соответствующими последствиями и управленческими решениями», — добавила Хонда.

Дата публикации 16:04, 29.04.25 Количество просмотров 194 Празднование в КГГА: гости пили, гуляли, а потом лягли спать на полу

Напомним, лидер Офиса трансформации Максим Бахматов ранее распространил видео празднования в КГГА и сообщил в своем Telegram, что это кабинет директора управления туризма.

Также стало известно, что заместитель Кличко Николай Поворозник организовал банкет с шашлыками в День траура по погибшим в результате вражеской атаки на Киев 24 апреля.

Читайте также