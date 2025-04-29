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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В центре Киева нашли человеческие останки: что известно (фото)

Во дворе в Подольском районе столицы обнаружили человеческие кости.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Полиция Киева

Обнаруженные на Подоле человеческие останки — это археологические находки / © Полиция Киева

В Киеве, на Подоле, обнаружены человеческие кости. В полицию официальных обращений на этот счет не поступало. На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

Об этом сообщает полиция Киева.

«Выяснилось, что территория, где были найдены останки, принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины. Представитель института сообщил полицейским, что эти остатки были собраны археологами на протяжении XIX–XX веков на территории Подола и хранились в институте», — объяснили полицейские.

В Киеве, на Подоле, обнаружены человеческие кости

В Киеве, на Подоле, обнаружены человеческие кости

Пока эти находки потеряли научную ценность, и вскоре планируется их перезахоронение.

В Киеве, на Подоле, обнаружены человеческие кости

В Киеве, на Подоле, обнаружены человеческие кости

Полиция работает с руководством института по их дальнейшему надлежащему хранению.

В Киеве, на Подоле, обнаружены человеческие кости

В Киеве, на Подоле, обнаружены человеческие кости

Напомним, на днях в Киеве 16-летние подростки катались между вагонами метро. Они в погоне за «эксклюзивными» видео для соцсетей пренебрегли правилами безопасности и рисковали жизнью.

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