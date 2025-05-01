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- Київ
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У Києві вночі пролунали вибухи
Столицю атакували ворожі БпЛА.
У Києві в ніч проти 1 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
У повідомленні вказується, що у столиці спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих ударних безпілотників.
«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 1 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.