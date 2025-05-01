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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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117
Час на прочитання
1 хв

У Києві вночі пролунали вибухи

Столицю атакували ворожі БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Києві

Вибухи пролунали у Києві / © ТСН.ua

У Києві в ніч проти 1 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні вказується, що у столиці спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих ударних безпілотників.

«Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 1 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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