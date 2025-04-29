В центрі Києва знайшли людські останки: що відомо (фото)

Виявлені на Подолі людські рештки — це археологічні знахідки / © Поліція Києва

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В Києві, на Подолі, виявлено людські кістки. До поліції офіційних звернень з цього приводу не надходило. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

Про це повідомляє поліція Києва.

«З’ясувалося, територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України. Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті», — пояснили поліцейські.

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В Києві, на Подолі, виявлено людські кістки

Наразі ці знахідки втратили наукову цінність, і незабаром планується їх перепоховання.

В Києві, на Подолі, виявлено людські кістки

Поліція працює з керівництвом інституту щодо їх подальшого належного зберігання.

В Києві, на Подолі, виявлено людські кістки

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