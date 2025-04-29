Скандал зі святкуванням у КМДА: заступниця голови прокоментувала відео

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Скандальне відео святкування у кабінеті директорки управління туризму КМДА, що шириться Мережею, датовано 2022 роком. Через таку п'яну вечірку на робочому місці на посадовців Київради чекає звільнення.

Про це написала Марина Хонда — заступниця голови КМДА з соціальної, ветеранської, гендерної політики, захисту прав дітей, туризму, відповідальна з питань безбар’єрності в Києві.

Посадовиця також заявила, що її немає на кадрах скандального відео, адже вона не була присутня на цій «вечірці», а підписи під відео, де зазначено її ім’я, фейкові.

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«Проти мене ведеться системна інформаційна атака — і вся вона побудована на брехні. У низці телеграм-каналів поширюється відео з кабінету Управління туризму КМДА з фейковими підписами — нібито я перебуваю серед учасників події. Це абсолютна неправда», — повідомила Марина Хонда.

Як доказ вона наводить записи з камер відеоспостереження.

Щодо директорки управління туризму, то заступниця голови КМДА вважає такі «святкування» на робочому місці неприпустимими, отже її буде звільнено.

«Така поведінка є неприпустимою для представника міської влади. Заява про її звільнення вже є. І її буде звільнено. Щодо інших осіб, які перебували в кабінеті, буде проведено службове розслідування з відповідними наслідками та управлінськими рішеннями», — додала Хонда.

Дата публікації 16:04, 29.04.25 Кількість переглядів 194 Святкування у КМДА: гості пили, гуляли,а потім повкладалися спати на підлозі

Нагадаємо, лідер Офісу трансформації Максим Бахматов раніше поширив відео святкування у КМДА і повідомив у своєму Telegram, що це кабінет директорки управління туризму.

Також стало відомо, що заступник Кличка Микола Поворозник організував бенкет із шашликами у День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки на Київ 24 квітня.

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