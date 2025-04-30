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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1899
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1 хв

В Києві росіянин задушив свою дівчину в фотостудії

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Росіянин задушив свою дівчину в фотостудії

Фотостудія, де відбулося вбивство

В Києві правоохоронці затримали 28-річного громадянина РФ, який під час конфлікту вбив свою 21-річну дівчину у приміщенні фотостудії, де вони обидва працювали.

Про це повідомила поліція Києва.

«Днями, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 28-річного хлопця, який розповів про те, що у приміщенні фотостудії лежить тіло його дівчини без ознак життя. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного управління, столичного главку та судово-медичний експерт», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, 28-річний чоловік та його 21-річна обраниця, також уродженка Росії, переїхали до України у 2022 році. У столиці вони знайшли роботу в одній із фотостудій. Увечері, після робочого дня, пара вирішила відзначити річницю своїх стосунків.

Йому вже оголосили підозру за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд відправив його під варту — тепер злочинцеві загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині жінка замовила вбивство рідного брата.

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