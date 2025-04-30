"Охматдит" відновлять після обстрілу: коли розпочнуться роботи

Охмадит після удару РФ

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Капітальний ремонт головного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки у 2023 році, оцінено в приблизно 396 мільйонів гривень.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Наразі проєктно-кошторисна документація проходить експертизу, а вже на початку травня оголосять тендер через систему Prozorro, щоб визначити підрядника для виконання робіт.

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Попри будівельні роботи, лікарня продовжить функціонувати та надавати медичну допомогу пацієнтам без перерв.

Зовнішні ремонтні роботи планують завершити взимку. Крім головного корпусу, у перспективі — відновлення й інших будівель лікарні, які також постраждали внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, 8 липня Росія здійснила масовану атаку. Внаслідок чого було влучання по одному з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Росіни вдарили по дитячій лікарні ракетою Х-101. Внаслідок удару, загинули двоє дорослих, ще 32 людей, зокрема діти, постраждали. Під час російського удару в «Охматдиті» перебували 627 дітей, після чого майже 100 паціентів госпіталізували до інших лікарень. Звісно, Росія звинуватила в атаці — Україну.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що протягом 2025 року планується повністю відновити новий корпус лікарні та розпочати будівництво ще одного інноваційного корпусу. Він буде збудований на місці старого хірургічного корпусу, який зазнав руйнувань унаслідок ракетної атаки РФ і не підлягає відновленню. Проєкт фінансуватиметься за участі Світового банку.