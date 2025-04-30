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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве россиянин задушил свою девушку в фотостудии

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Россиянин задушил свою девушку в фотостудии

Фотостудия, где произошло убийство

В Киеве стражи порядка задержали 28-летнего гражданина РФ, который во время конфликта убил свою 21-летнюю девушку в помещении фотостудии, где они оба работали.

Об этом сообщила полиция Киева.

«На днях, в Святошинское управление полиции поступило сообщение от 28-летнего парня, который рассказал о том, что в помещении фотостудии лежит тело его девушки без признаков жизни. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного управления, столичного главка и судебно-медицинский эксперт», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 28-летний мужчина и его 21-летняя избранница, также уроженка России, переехали в Украину в 2022 году. В столице они нашли работу в одной из фотостудий. Вечером, после рабочего дня, пара решила отметить годовщину своих отношений.

Ему уже объявили подозрение за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Суд отправил его под стражу — теперь преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области женщина заказала убийство родного брата.

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