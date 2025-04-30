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- Киев
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"Охматдет" возобновят после обстрела: когда начнутся работы
«Охматдет» является самой многопрофильной детской больницей в Украине.
Капитальный ремонт главного корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», разрушенного в результате российской ракетной атаки в 2023 году, оценен примерно в 396 миллионов гривен.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.
Проектно-сметная документация проходит экспертизу, а уже в начале мая объявят тендер через систему Prozorro, чтобы определить подрядчика для выполнения работ.
Несмотря на строительные работы, больница продолжит функционировать и оказывать медицинскую помощь пациентам без перерывов.
Наружные ремонтные работы планируется завершить зимой. Кроме главного корпуса, в перспективе — восстановление и других зданий больницы, также пострадавших в результате обстрелов.
Напомним, 8 июля Россия совершила массированную атаку. В результате чего было попадание по одному из корпусов Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Растения ударили по детской больнице ракетой Х-101. В результате удара, погибли двое взрослых, еще 32 человека, в том числе дети, пострадали. Во время российского удара в Охматдете находились 627 детей, после чего почти 100 пациентов госпитализировали в другие больницы. Конечно, Россия обвинила в атаке Украину.
Также министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в 2025 году планируется полностью восстановить новый корпус больницы и начать строительство еще одного инновационного корпуса. Он будет построен на месте старого хирургического корпуса, который разрушился в результате ракетной атаки РФ и не подлежит восстановлению. Проект будет финансироваться с участием Всемирного банка.