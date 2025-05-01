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Киевщину атаковали БпЛА: вспыхнул пожар (фото)
Из-за ночной российской атаки на Киевщине загорелся частный дом.
Киевскую область в ночь на 1 мая атаковали российские беспилотники, из-за чего возник пожар в частном доме.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Ночью в результате падения обломков российского дрона возник пожар в частном жилом доме, а также в рядом расположенной хозяйственной постройке на территории частного домовладения.
Чрезвычайники потушили огонь. Обошлось без пострадавших.
В ГСЧС также опубликовали фото с пожаром в Киевской области, с которым боролись спасатели.
Напомним, в Киеве ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги. Там силы ПВО отражали атаку российских дронов.
Заметим, что этой же ночью российские войска массированно атаковали Одессу. В городе есть многочисленные повреждения и разрушения. Сейчас известно о двух погибших и 15 травмированных.