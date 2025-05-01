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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киевщину атаковали БпЛА: вспыхнул пожар (фото)

Из-за ночной российской атаки на Киевщине загорелся частный дом.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Киевскую область в ночь на 1 мая атаковали российские беспилотники, из-за чего возник пожар в частном доме.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ночью в результате падения обломков российского дрона возник пожар в частном жилом доме, а также в рядом расположенной хозяйственной постройке на территории частного домовладения.

Чрезвычайники потушили огонь. Обошлось без пострадавших.

В ГСЧС также опубликовали фото с пожаром в Киевской области, с которым боролись спасатели.

Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Пожар в Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 1 мая

Напомним, в Киеве ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги. Там силы ПВО отражали атаку российских дронов.

Заметим, что этой же ночью российские войска массированно атаковали Одессу. В городе есть многочисленные повреждения и разрушения. Сейчас известно о двух погибших и 15 травмированных.

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