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- Київ
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Київ під жовтим попередженням: чого чекати українцям від погоди
Українці закликаються бути обережними, не залишати автомобілі під деревами чи білбордами, уникати прогулянок поблизу рекламних щитів і старих будівель.
1 травня у столиці та Київській області оголошено I рівень небезпеки через сильні пориви вітру.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозом синоптиків, вдень очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Така погода може бути небезпечною для пішоходів, водіїв та власників тимчасових конструкцій.
У Києві прогнозується температура повітря від +16° до +18°, переважно без опадів.
На Київщині – мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7–12 м/с, з окремими поривами до 20 м/с. Температура повітря по області становитиме +15°...+20°.
Нагадаємо, на цьому тижні температура на градуснику потроху підійматиметься, але до ідеалу далеко. В Києві, на вихідних, температура повітря вночі становитиме від -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9 - +14 градусів тепла. З травня можливі незначні опади.