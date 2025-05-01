Київ під жовтим попередженням: чого чекати українцям від погоди

Пориви вітру у столиці можуть призвести до небезпечних ситуацій / © УНІАН

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1 травня у столиці та Київській області оголошено I рівень небезпеки через сильні пориви вітру.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, вдень очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Така погода може бути небезпечною для пішоходів, водіїв та власників тимчасових конструкцій.

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У Києві прогнозується температура повітря від +16° до +18°, переважно без опадів.

На Київщині – мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7–12 м/с, з окремими поривами до 20 м/с. Температура повітря по області становитиме +15°...+20°.

Нагадаємо, на цьому тижні температура на градуснику потроху підійматиметься, але до ідеалу далеко. В Києві, на вихідних, температура повітря вночі становитиме від -2 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9 - +14 градусів тепла. З травня можливі незначні опади.