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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київщину атакували БпЛА: спалахнула пожежа (фото)

Через нічну російську атаку на Київщині загорівся приватний будинок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня

Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня / © ДСНС

Київську область у ніч проти 1 травня атакували російські безпілотники, через що виникла пожежа у приватному будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Уночі внаслідок падіння уламків російського дрона виникла пожежа у приватному житловому будинку, а також у поруч розташованій господарській споруді на території приватного домоволодіння.

Надзвичайники загасили вогонь. Минулося без постраждалих.

У ДСНС також опублікували фото з пожежею на Київщині, з якою боролися рятувальники.

Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня / © ДСНС

Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня / © ДСНС

Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня / © ДСНС

Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня / © ДСНС

Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня / © ДСНС

Пожежа в Київській області після атаки безпілотниками у ніч проти 1 травня / © ДСНС

Нагадаємо, у Києві вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Там сили ППО відбивали атаку російських дронів.

Зауважимо, що цієї ж ночі російські війська масовано атакували Одесу. У місті є численні пошкодження та руйнування. Наразі відомо про двох загиблих та 15 травмованих.

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