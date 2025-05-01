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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
2 хв

"Це був пранк!": студент намагався пограбувати обмінник у Києві (відео)

Хлопець вимагав $20 тисяч, показуючи нібито вибухівку. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві студент влаштував «пранк» з погрозами підірвати обмін валют

У Києві студент влаштував «пранк» з погрозами підірвати обмін валют / © Київська міська прокуратура

У Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не віддадуть гроші, а після затримання сказав, що це був пранк.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури 19-річному мешканцю м. Києва повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу на обмін валют (ч. 4 ст. 187 КК України).

«Встановлено, що студент столичного коледжу із закритим обличчям зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку. В записці було написано, що у нього з собою вибухівка і він її підірве, якщо не отримає усіх грошей з каси. При цьому хлопець голосно квапив жінок, мовляв, у них залишились лічені хвилини — ось-ось приміщення злетить у повітря. Також він погрожував перелізти у зону касирок», — йдеться у повідомленні.

Працівниці обміну валют миттєво викликали на місце службу охорони, яка нападника затримала. Жодних вибухових пристроїв у нього з собою не було.

Після затримання хлопець пояснив, що це був пранк, а не розбійний напад. Хоча свої дії на відео він не знімав і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було.

Санкція статті за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві невідомий скоїв розбійний напад на пункт обміну валют.

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