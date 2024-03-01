Угрожал пистолетом, бил кассиршу в грудь и лицо: в центре Киева совершено разбойное нападение на обменник (фото, видео)

В центре Киева совершено разбойное нападение на обменник.

Об этом сообщила полиция Киева.

Когда работница обменника пришла на работу, вслед за ней в помещение проник злоумышленник. Он угрожал женщине пистолетом, нанес ей удары в грудь и в лицо, толкнул на пол. Нападавший забрал все деньги из кассы и скрылся, однако уже вечером его задержали сотрудники уголовного розыска.

В полицию Киева поступило сообщение о разбойном нападении на пункт обмена валют, расположенный в подземном переходе. На место происшествия уже через несколько минут прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, криминалистическая лаборатория и оперативные сотрудники.

Разбойное нападение на обменник

Как рассказал начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич, для розыска предполагаемого подозреваемого были задействованы все службы полиции.

"Кассирша рассказала нам, что когда она пришла на работу за ней зашел мужчина, который достал пистолет и угрожая оружием ударил его в грудь и лицо, затем забрал наличные и убежал. Оперативники с привлечением аналитиков уголовного анализа и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 отработали местность, установили маршрут движения злоумышленника и задержали его на территории Киевской области, чтобы не быть разоблаченным, злоумышленник даже немного изменил свою внешность. области", – рассказал Ромаскевич.

Разбойное нападение на пункт обмена валют

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, при процессуальном руководстве окружной прокураты, сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Опубликовано Полиция Киева Пятница, 1 марта 2024 г.

Напомним, в Киеве будут судить псевдоволонтершу, которая собирала средства якобы на помощь детям-сиротам на Крещатике. Столичные следователи направили обвинительный акт в суд по мошеннице, которая все собранные средства потратила на себя.

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