"Шахеды" разбросали отсроченные кассетные боеприпасы: где в Киеве слышали взрывы

Столб дыма

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В Дарницком районе Киеве (микрорайон Бортничи) взорвались отсроченные кассетные боеприпасы. Они могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА.

Об этом сообщили в Шевченковской РГА.

Горожанам в очередной раз напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов:

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не приближайтесь к ним;

отойдите на безопасное расстояние;

вызовите полицию и спасателей по номеру 102;

точно укажите, где объект.

На месте работают пиротехники ГСЧС

"Доступ на территорию, которая потенциально опасна для граждан, ограничен сотрудниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и соблюдать рекомендации спасателей и полицейских", — добавили в МВД.

В СНБО также прокомментировали ситуацию.

"Относительно "Шахедов" и последствий по взрывчатке на Киевщине — позже информации будет больше, пока работают пиротехники. Необходимо понять, что это и сделать вывод", — написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, в Киеве ночью 1 мая раздались взрывы.