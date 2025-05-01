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- Киев
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"Шахеды" разбросали отсроченные кассетные боеприпасы: где в Киеве слышали взрывы
Жителей микрорайона призвали быть максимально осторожными.
В Дарницком районе Киеве (микрорайон Бортничи) взорвались отсроченные кассетные боеприпасы. Они могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА.
Об этом сообщили в Шевченковской РГА.
Горожанам в очередной раз напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов:
не приближайтесь к ним;
отойдите на безопасное расстояние;
вызовите полицию и спасателей по номеру 102;
точно укажите, где объект.
На месте работают пиротехники ГСЧС
"Доступ на территорию, которая потенциально опасна для граждан, ограничен сотрудниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и соблюдать рекомендации спасателей и полицейских", — добавили в МВД.
В СНБО также прокомментировали ситуацию.
"Относительно "Шахедов" и последствий по взрывчатке на Киевщине — позже информации будет больше, пока работают пиротехники. Необходимо понять, что это и сделать вывод", — написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Напомним, в Киеве ночью 1 мая раздались взрывы.