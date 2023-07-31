В Украине действовала сеть "черных обменников", разрешавших оборот денег из РФ (фото)

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деятельность сети подпольных конвертационных центров приостановлена в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах, через каждый из них ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.

В Украине действовала сеть "черных обменников", разрешавших оборот денег из РФ.

В Украине действовала сеть "черных обменников", разрешавших оборот денег из РФ.

"Делки пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну. Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро- операции со страной-агрессором", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:

почти 60 млн. в гривневом эквиваленте;

оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье преподавателя училища, который под видом дачника корректировал огонь оккупантов (фото).

Читайте также: