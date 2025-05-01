ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА на Киев: есть пострадавший человек

О состоянии женщины пока деталей нет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА на Киев

Атака БпЛА на Киев / © ТСН.ua

В Киеве пострадала после ночной атаки БпЛА. Ее госпитализировали.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - отметил Кличко.

Напомним, в Дарницком районе Киева разразились боеприпасы после ночной атаки БпЛА.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
52
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie