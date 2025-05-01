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- Киев
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Ночная атака БпЛА на Киев: есть пострадавший человек
О состоянии женщины пока деталей нет.
В Киеве пострадала после ночной атаки БпЛА. Ее госпитализировали.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - отметил Кличко.
Напомним, в Дарницком районе Киева разразились боеприпасы после ночной атаки БпЛА.