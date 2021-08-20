В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют: видео

Мужчина угрожал кассиру канцелярским ножом.

В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют.

Мужчина угрожал кассиру канцелярским ножом.

Также читайте Как все произошло и сколько денег вынесла разбойница: эксклюзивные детали ограбления банка в Киеве

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию обратилась кассир пункта обмена валют на улице Юрия Ильенко с сообщением о том, что неизвестный требовал наличные и угрожал ножом. Однако, не получив денег, скрылся. По адресу прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", — говорится в сообщении полиции.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко, для розыска злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция.

"Мы установили, что неизвестный зашел в помещение обменника, где начал угрожать канцелярским ножом сотруднице. И она не растерялась — быстро среагировала и нажала на кнопку вызова охраны. Не получив желаемого, преступник скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить личность злоумышленника. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за кражу 51-летний житель Киевской области. Кроме того, во время следственных действий мы изъяли вещественные доказательства — канцелярский нож и одежду", — рассказал Чернышенко.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, пока водитель дрался с соседом, трое подростков в Киеве похитили его машину.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку