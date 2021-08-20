В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют: видео

Мужчина угрожал кассиру канцелярским ножом.
В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют.
Мужчина угрожал кассиру канцелярским ножом.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"В полицию обратилась кассир пункта обмена валют на улице Юрия Ильенко с сообщением о том, что неизвестный требовал наличные и угрожал ножом. Однако, не получив денег, скрылся. По адресу прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", — говорится в сообщении полиции.
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко, для розыска злоумышленника в Киеве была введена специальная полицейская операция.
"Мы установили, что неизвестный зашел в помещение обменника, где начал угрожать канцелярским ножом сотруднице. И она не растерялась — быстро среагировала и нажала на кнопку вызова охраны. Не получив желаемого, преступник скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить личность злоумышленника. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый за кражу 51-летний житель Киевской области. Кроме того, во время следственных действий мы изъяли вещественные доказательства — канцелярский нож и одежду", — рассказал Чернышенко.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, пока водитель дрался с соседом, трое подростков в Киеве похитили его машину.