Детонация неизвестных боеприпасов: в КМВА рассказали новые детали

Взрывы в Дарницком районе Киева / © Киевская областная госадминистрация

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В Дарницком районе Киева зафиксирована детонация неизвестных взрывоопасных предметов.

Около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

«Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется. На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение туда посторонних», — написал он.

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Ткаченко отметил, что, вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне раскинули из БпЛА, но можно сказать точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов.

«Призываю, в случае обнаружения подозрительных предметов, не приближайтесь к ним и не прикасайтесь — это может быть опасно! Немедленно позвоните по телефону „101“, укажите место находки и дождитесь приезда специалистов», — отметил начальник КГВА.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева разразились боеприпасы, жителей микрорайона Бортничи призвали быть максимально осторожными.