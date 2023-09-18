Разбойное нападение на семью экс-нардепа в Киевской области: как наказали преступника

Нападавшие связали пластиковыми хомутами и липкой лентой руки и ноги нардепа и его жены и обобрали их до нитки.

Иностранец приговорен к 12 годам лишения свободы за разбойное нападение на семью бывшего народного депутата в Киевской области.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Прокуроры Обуховской окружной прокуратуры в суде доказали, что в мае 2019 года осужденный совместно с тремя другими лицами проник в дом тогдашнего народного депутата в одном из районов Киевщины. Они связали пластиковыми хомутами и липкой лентой руки и ноги хозяину дома и его жене. Угрожая применением насилия и оружием, нападавшие завладели 40 тыс. долларов США, 25 тыс. евро и ценными вещами", — говорится в сообщении.

С имуществом потерпевших нападавшие скрылись с места совершения преступления.

Позже одного из преступников задержали правоохранители. Материалы по другим участникам преступления выделены в отдельное производство.

До вступления приговора в законную силу к осужденному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, грабители устроили разбой в доме тогдашнего нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеныка.

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