Двое жителей Киевщины совершили разбойное нападение на следователя, после чего убили ее цвяходером: как их наказали

Пожизненный срок заключения получили два жителя Киевщины, совершивших разбойное нападение на следователя, после чего убили ее.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что в августе 2014 года около 3 часов утра осужденные через окно проникли в дом в селе Плесецкое. В тот момент там находились следователь полиции, ее мать и двое детей 5 и 8 лет. Сначала нападавшие избили старшую женщину гвоздодером до потери сознания. Потом зашли в другую комнату, где находилась хозяйка дома.

Один из нападавших выхватил у женщины травматический пистолет, которым она пыталась защититься, и с близкого расстояния произвел в нее выстрелы. В то же время его сообщник избивал потерпевшую гвоздодером по голове и телу.

После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, они похитили деньги, золотые украшения и скрылись с места преступления.

Нападавших установили и задержали через несколько дней. Один из них был ранее судим за умышленное убийство односельчанина.

Убийцы на суде

В суде осужденные своей вины не признавали. Однако на основании предоставленных прокурором неопровержимых доказательств суд признал их виновными. Мужчины приговорены к максимальному сроку наказания – пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Суд также обязал выплатить потерпевшей стороне более 2,5 млн грн материального и морального ущерба.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Напомним, под Киевом рабочий похитил у своего работодателя Audi и немалую сумму денег.

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